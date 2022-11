Exposition « Les temps modernes » de Bernard Descamps Huismes, 22 octobre 2022, Huismes.

Exposition « Les temps modernes » de Bernard Descamps

12 rue de la Chancellerie Huismes Indre-et-Loire

2022-10-22 15:00:00 – 2022-11-19 19:00:00

Huismes

Indre-et-Loire

Huismes

« Les temps modernes, où Charlie Chaplin, toujours à la pointe des idées neuves, met en relation l’industrialisation envahissante, le moderne selon lui, et les grandes difficultés morales et sociales des hommes et des femmes entrainées dans cette course folle.

Qu’en est il aujourd’hui de ces temps modernes à l’heure de la mondialisation et d’une consommation destructrice de planète?

Bien sûr j’ai pensé à tout cela en mettant en rapport ces deux séries de photographies, bien que réalisées à 10 ans d’intervalle. Juste pour poser des questions, notamment une fondamentale: Peut on atteindre le bonheur dans une société de machines infernales comme celles du film de Chaplin, machines à boulons qu’il faut sans cesse resserrer, ou machines douées d’intelligence artificielle répandues aux 4 coins

« Les temps modernes, où Charlie Chaplin, toujours à la pointe des idées neuves, met en relation l’industrialisation envahissante, le moderne selon lui, et les grandes difficultés morales et sociales des hommes et des femmes entrainées dans cette course folle.

Qu’en est il aujourd’hui de ces temps

info@maison-max-ernst.org +33 6 89 93 52 23 http://www.maison-max-ernst.org/

Maison Max Ernst,

Huismes

dernière mise à jour : 2022-11-14 par