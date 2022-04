Exposition “Les temps de pause et de loisirs des soldats” Vignacourt Vignacourt Catégories d’évènement: Somme

Vignacourt

Exposition “Les temps de pause et de loisirs des soldats” Vignacourt, 15 avril 2022, Vignacourt. Exposition “Les temps de pause et de loisirs des soldats” Vignacourt

2022-04-15 – 2022-04-24

Vignacourt Somme Vignacourt Le Centre d’interprétation Vignacourt 14-18 vous invite à découvrir des photos issues de la collection Thuillier sur le thème “Les temps de pause et les loisirs des soldats pendant la guerre”. Exposition temporaire du 15 au 24 avril 2022. Le Centre d’interprétation Vignacourt 14-18 vous invite à découvrir des photos issues de la collection Thuillier sur le thème “Les temps de pause et les loisirs des soldats pendant la guerre”. Exposition temporaire du 15 au 24 avril 2022. vignacourt1418@gmail.om +33 6 73 69 55 49 https://www.vignacourt1418.com/ Le Centre d’interprétation Vignacourt 14-18 vous invite à découvrir des photos issues de la collection Thuillier sur le thème “Les temps de pause et les loisirs des soldats pendant la guerre”. Exposition temporaire du 15 au 24 avril 2022. ®Vignacourt14-18

Vignacourt

dernière mise à jour : 2022-03-30 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – ADRT80

Détails Catégories d’évènement: Somme, Vignacourt Autres Lieu Vignacourt Adresse Ville Vignacourt lieuville Vignacourt Departement Somme

Vignacourt Vignacourt Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vignacourt/

Exposition “Les temps de pause et de loisirs des soldats” Vignacourt 2022-04-15 was last modified: by Exposition “Les temps de pause et de loisirs des soldats” Vignacourt Vignacourt 15 avril 2022 Somme Vignacourt

Vignacourt Somme