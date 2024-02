Exposition Les temps changent… L’Artothèque, Espaces d’art contemporain Caen, samedi 3 février 2024.

Exposition Les temps changent… L’Artothèque, Espaces d’art contemporain Caen Calvados

L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen expose les œuvres issues de la commande publique Les Temps changent… initiée par le Centre national des arts plastiques (Cnap), en partenariat avec l’Association de développement et de recherche sur les artothèques (ADRA).

Cette exposition invite le public à découvrir les œuvres des 12 lauréats de cette commande nationale d’estampes et témoigne de la singularité de la création contemporaine.

Les artistes ont été invités à répondre par un projet artistique aux questions suivantes quelle est leur vision du présent ? De quoi celle-ci s’inspire-t-elle ? Comment détermine-t-elle leur représentation de l’avenir ? Toutes questions susceptibles de donner au regardeur des clés pour envisager des perspectives qui tiennent à l’imaginaire comme à la réalité et de voir comment, de leur point de vue, Les temps changent…

Tirés à 54 exemplaires, les 12 estampes de la commande constituent un corpus de 648 œuvres réalisées selon différentes techniques d’impression sérigraphie, héliogravure, pochoir, impression à l’encre thermosensible, risographie… par treize ateliers garants de savoir-faire traditionnels qui sont aussi des lieux d’innovation, répartis sur tout le territoire.

Conservées au sein de la collection du Cnap et de celles des 35 artothèques membres de l’Adra, ces œuvres contribuent à enrichir un patrimoine vivant.

Début : 2024-02-03

fin : 2024-04-06

L'Artothèque, Espaces d'art contemporain Impasse Duc Rollon

Caen 14000 Calvados Normandie

