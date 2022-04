Exposition : Les Talents Salouël, 29 avril 2022, Salouël.

Exposition : Les Talents Salouël

2022-04-29 14:00:00 – 2022-05-01 18:30:00

Salouël Somme Salouël

Métropole Art organise son prochain salon d’art contemporain Les Talents les 29, 30 avril et 1er mai 2022 à la salle les Évents de Salouel de 14h à 18h30.

70 artistes amateurs ou confirmés accrocheront leurs oeuvres sur les cimaises de l’exposition.

Un concours sur le noir et blanc est proposé aux artistes, trois d’entre eux seront récompensés.

Artistes émergents et artistes amateurs seront présents pour vous faire découvrir leurs oeuvres, de quoi satisfaire les passionnés d’art.

