EXPOSITION « LES TALENTS DU VILLAGE »

2022-12-11 11:00:00 11:00:00 – 2022-12-11 17:00:00 17:00:00 L’association Les Belles Choses organise sa désormais traditionnelle exposition « les Talents du Village » le dimanche 11 décembre de 11h à 17h à la Ferme, 559 avenue Louis Cancel.

Venez découvrir les œuvres des artistes amateurs de Saint Mathieu de Tréviers.

Entrée libre, pause musicale, stand boissons et sucreries.

L'association Temps la Main sera présente avec un stand de pâtisseries orientales.

