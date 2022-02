Exposition » Les souvenirs Philatéliques de la Maison de la Négritude » Champagney Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Champagney Haute-Saône Pendant deux mois, la Maison de la Négitude vous propose de découvrir ou redécouvrir tous ses souvenirs philatéliques.

En 2021, elle a fêté son 50ème anniversaire et c'est l'occasion de prolonger un peut l'évènement en ce début de saison. Cette exposition sera visible aux heures d'ouverture de la Maison de la Négritude et une journée du timbre sera également organisée le 12 mars de 13h30 à 17h30.

Maison de la Négritude 24 grande rue Champagney

