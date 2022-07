Exposition : Les Sonailles Pau, 18 juillet 2022, Pau.

Exposition : Les Sonailles

La Ciutat Place François Recaborde Pau Pyrénées-Atlantiques Place François Recaborde La Ciutat

2022-07-18 14:00:00 – 2022-09-18 18:00:00

Place François Recaborde La Ciutat

Pau

Pyrénées-Atlantiques

Découvrez une exposition originale sur les sonnailles par le CIRDOC-Institut Occitan de Cultura et le Cap’ Òc

Les sonnailles représentent, en plus d’un lien fort entre un berger et son troupeau, des objets emblématiques de la culture pyrénéenne et de ses sons.

Cette exposition, accessible à tous, permet d’aborder une facette représentative du pastoralisme que sont les sonnailles, leur fabrication, et l’usage que peuvent en faire les bergers mais aussi le reste de la population.

Si certaines s’utilisent quotidiennement, d’autres ne sortent des greniers qu’en de rares occasions, comme les Trucs.

Cette exposition, préparée par le CIRDOC-Institut Occitan de Cultura et le Cap’ Òc du réseau CANOPÉ sera présentée pour la première fois à l’atelier de pratiques culturelles de La Ciutat du 12 avril au 18 septembre 2022.

Découvrez une exposition originale sur les sonnailles par le CIRDOC-Institut Occitan de Cultura et le Cap’ Òc

Les sonnailles représentent, en plus d’un lien fort entre un berger et son troupeau, des objets emblématiques de la culture pyrénéenne et de ses sons.

Cette exposition, accessible à tous, permet d’aborder une facette représentative du pastoralisme que sont les sonnailles, leur fabrication, et l’usage que peuvent en faire les bergers mais aussi le reste de la population.

Si certaines s’utilisent quotidiennement, d’autres ne sortent des greniers qu’en de rares occasions, comme les Trucs.

Cette exposition, préparée par le CIRDOC-Institut Occitan de Cultura et le Cap’ Òc du réseau CANOPÉ sera présentée pour la première fois à l’atelier de pratiques culturelles de La Ciutat du 12 avril au 18 septembre 2022.

+33 5 59 13 06 40

Découvrez une exposition originale sur les sonnailles par le CIRDOC-Institut Occitan de Cultura et le Cap’ Òc

Les sonnailles représentent, en plus d’un lien fort entre un berger et son troupeau, des objets emblématiques de la culture pyrénéenne et de ses sons.

Cette exposition, accessible à tous, permet d’aborder une facette représentative du pastoralisme que sont les sonnailles, leur fabrication, et l’usage que peuvent en faire les bergers mais aussi le reste de la population.

Si certaines s’utilisent quotidiennement, d’autres ne sortent des greniers qu’en de rares occasions, comme les Trucs.

Cette exposition, préparée par le CIRDOC-Institut Occitan de Cultura et le Cap’ Òc du réseau CANOPÉ sera présentée pour la première fois à l’atelier de pratiques culturelles de La Ciutat du 12 avril au 18 septembre 2022.

La Ciutat

Place François Recaborde La Ciutat Pau

dernière mise à jour : 2022-07-08 par