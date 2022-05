Exposition : Les Soeurcières sont de retour à Charleville-Mézières ! Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

2022-05-21 – 2022-05-26

Nip présente notamment une série d'acryliques autour du thème du cheval, et Python dévoile de nouveaux grands portraits de femmes ainsi que des paysages en résonance avec son amour pour le Mexique.La défense de l'environnement et des animaux est un de leurs fils rouges, et elles ne manqueront pas de faire aussi quelques clins d'œil à leurs terres d'origine, aka les Ardennes.Des affiches, des reproductions et des stickers seront également disponibles sur place en plus des tableaux originaux.

