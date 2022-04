Exposition “LES SISTER BR’ART” à la Grange aux dîmes de Cambremer Cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer Calvados Cambremer Exposition “LES SISTER BR’ART” du 10 au 16 Mai

Deux soeurs se réunissent pour présenter une expo d’un genre alliant peintures et objets du passé. Exposition “LES SISTER BR’ART” du 10 au 16 Mai

Deux soeurs se réunissent pour présenter une expo d’un genre alliant peintures et objets du passé. +33 2 31 63 03 36 Exposition “LES SISTER BR’ART” du 10 au 16 Mai

