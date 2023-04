Exposition « Les signes des tout-petits » d’Alice Gravier Bibliothèque André Malraux, 9 juin 2023, Paris.

Du vendredi 09 juin 2023 au jeudi 13 juillet 2023 :

samedi

de 10h00 à 18h00

mercredi

de 10h00 à 19h00

mardi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 2 ans. gratuit

Entrée libre, section jeunesse troisième étage.

Venez découvrir les dessins d’Alice Gravier, illustratrice et auteur d’albums jeunesse, qui allie avec malice tout petits et langue des signes.

Illustré avec tendresse par Alice Gravier, le livre Mon premier imagier des signes aide à la communication avec le tout petit avant qu’il ne sache parler en présentant son univers, ses émotions et les rituels qui rythment son quotidien en 26 signes. Depuis plusieurs années, de plus en plus de parents se tournent vers la langue des signes pour communiquer avec leur enfant, dès la naissance.

Alors pour la joie de tout petits et grands, nous proposons une exposition de 14 originaux tirés de ce livre. Ces œuvres seront accrochées aux murs de l’espace jeunesse.

Après avoir étudié les arts plastiques à Rennes, Alice Gravier se lance dans l’illustration et s’installe à Paris où elle vit et travaille aujourd’hui. Ses recherches graphiques portent essentiellement sur les petits détails, ces choses simples qui font le quotidien, les gens, leurs postures. Elle a publié plusieurs ouvrages chez différents éditeurs : Le Creux de la main aux éditions Sarbacane, L’Enfant idéal aux éditions Thierry Magnier, Ma Maison paru 2018 aux éditions des Grandes Personnes, Le Noël du Père Noël aux éditions de La Martinière Jeunesse, et Des Jours comme ça, édité chez Saltimbanque Éditions et paru en 2022.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

