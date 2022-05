Exposition » Les Services de Propagande U.S. au Château de Colombières en 1944 » Colombières Colombières Catégories d’évènement: 14710

Colombières 14710 Exposition d’objets, documents, témoignages, photos, vidéo et d’une collection privée unique de tracts de propagande et journaux de la 12ème Armée U.S.

Visite d’une heure commentée par le propriétaire du Château où était installé en 1944 le premier centre de guerre psychologique.

Visites de 10h à 11h.

