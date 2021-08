Toulouse Préfecture de la région Occitanie,préfecture de la Haute-Garonne Haute-Garonne, Toulouse Exposition “Les services de l’État en première ligne” Préfecture de la région Occitanie,préfecture de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Exposition “Les services de l’État en première ligne” Préfecture de la région Occitanie,préfecture de la Haute-Garonne, 19 septembre 2021, Toulouse. Exposition “Les services de l’État en première ligne”

Préfecture de la région Occitanie, préfecture de la Haute-Garonne, le dimanche 19 septembre à 10:30 Entrée libre

Exposition de photographies présentant des acteurs de l’État et de ses partenaires mobilisés dans la lutte contre la Covid-19 en Haute-Garonne. Préfecture de la région Occitanie,préfecture de la Haute-Garonne 1 Place Saint-Etienne. 31038 Toulouse cedex 9 Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Préfecture de la région Occitanie,préfecture de la Haute-Garonne Adresse 1 Place Saint-Etienne. 31038 Toulouse cedex 9 Ville Toulouse lieuville Préfecture de la région Occitanie,préfecture de la Haute-Garonne Toulouse