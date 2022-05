Exposition : Les seigneurs itinérants de Merle Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne

Exposition : Les seigneurs itinérants de Merle Argentat-sur-Dordogne, 20 avril 2022, Argentat-sur-Dordogne. Exposition : Les seigneurs itinérants de Merle Argentat-sur-Dordogne

2022-04-20 – 2022-06-18

Corrèze Argentat-sur-Dordogne À la médiathèque Xaintrie Val’ Dordogne à Argentat-sur-Dordogne. Entrée gratuite.

Mardi 9h30-13h30 / Mercredi 9h-18h / Jeudi 9h30-13h30 / Samedi 9h30-16h30 La médiathèque d’Argentat-sur-Dordogne poursuit sa thématique médiévale. Après l’exposition ” Fake Moyen-âge “, elle accueille l’exposition des ” Seigneurs itinérants de Merle “, créée en 2020 avec la Maison du Patrimoine d’Argentat… L’occasion de découvrir la vie d’itinérance des seigneurs du castrum de Merle. En effet, les coseigneurs n’étaient pas en permanence à Saint-Geniez-Ô-Merle, ils voyageaient dans leurs différentes châtellenies et avaient des attaches dans d’autres contrées… L’exposition proposera aussi une autre vision des Tours de Merle, une animation autour de l’art trobar, un atelier héraldique… À la médiathèque Xaintrie Val’ Dordogne à Argentat-sur-Dordogne. Entrée gratuite.

Mardi 9h30-13h30 / Mercredi 9h-18h / Jeudi 9h30-13h30 / Samedi 9h30-16h30 Argentat-sur-Dordogne

dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Autres Lieu Argentat-sur-Dordogne Adresse Ville Argentat-sur-Dordogne lieuville Argentat-sur-Dordogne

Exposition : Les seigneurs itinérants de Merle Argentat-sur-Dordogne 2022-04-20 was last modified: by Exposition : Les seigneurs itinérants de Merle Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne 20 avril 2022

Argentat-sur-Dordogne