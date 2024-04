EXPOSITION LES SCIERIES, FLEURONS DU PATRIMOINE VOSGIEN La Boussole Salle d’exposition et galerie Saint-Dié-des-Vosges, vendredi 5 avril 2024.

Vendredi

Composée de photos, de maquettes, d’outils et de présentations ludiques, l’exposition présente l’organisation et le savoir-faire des scieries des Vosges. Réalisée en partenariat avec le haut-fer de Mandray, de la Hallière et de la scierie du Lançoir.

Vernissage le 5 avril à 17h.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:30:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

La Boussole Salle d’exposition et galerie 2 Place Jules Ferry

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

