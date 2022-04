Exposition : Les Schmitter – histoire d’une famille de potiers Betschdorf Betschdorf Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Pour fêter les 40 ans du musée, cette exposition met à l'honneur la famille Schmitter qui, avec les Krumeich, les Wingerter, les Remmy, est l'une des plus anciennes familles de potiers de Betschdorf. Marcel Schmitter (1914 – 2002), maître potier, a retracé l'histoire et la généalogie de ces familles de potiers de grès du Westerwald jusqu'à Betschdorf.

