Courseulles-sur-Mer Calvados 16 ème édition de « La semaine acadienne »: une exposition à ne pas manquer.

Cette année, c’est Brigitte Jean qui nous fait l’honneur de concevoir de petites scénettes pour annoncer les différentes manifestations du festival. sur les réseaux sociaux Du 7 au 15 août, ces créations pleines de poésie et d’imagination , qui composent un univers unique ainsi qu’un regard très original sur le festival seront exposées dans la maison de l’Acadie / maison de la Mer à Courseulles 16 ème édition de « La semaine acadienne »: une exposition à ne pas manquer.

Lieu Courseulles-sur-Mer Adresse Place du général de Gaulle Maison de l'Acadie