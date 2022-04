Exposition Les Rêves du Val Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: 22370

Pléneuf Val André

Exposition Les Rêves du Val Pléneuf-Val-André, 13 juin 2022, Pléneuf-Val-André. Exposition Les Rêves du Val Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

2022-06-13 10:00:00 – 2022-06-19 19:00:00 Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Croquis de décors, photos de tournage.

Rêves de Val, c’est un film de la réalisatrice Camille de Chenay qui passe ses étés dans la station depuis sa tendre enfance. A l’occasion du tournage qui se déroule principalement dans la ville Ker Ar vor, découvrez les dessins préparatoires, croquis de décors ou encore photos de tournage aux Régates. Ouvert à tous dans le respect des consignes sanitaires, gratuit. mna.paillard@gmail.com +33 7 80 61 09 41 Croquis de décors, photos de tournage.

