Exposition « Les réparé(e)s » Chapelle Saint Julien, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Petit-Quevilly.

Exposition « Les réparé(e)s »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint Julien

Dans le cadre des Inspirations de la chapelle Saint-Julien, l’artiste plasticienne Marie Goussé nous offre une promenade parmi ses « Réparées ». Elle nous invite ainsi à jouer avec ces questions, via la métaphore d’images produites par un assemblage d’objets incomplets, détournés, désaffectés de leur usage. Elle nous parle de la vie, de l’esprit, en se saisissant de matières. Ainsi au cours de votre déambulation dans la Chapelle de Saint Julien, vous rencontrez : debout de hautes sculptures, figures de robes aux matières à la fois souples et rugueuses. Suspendues dans la nef et posées dans le chœur, d’immenses ailes aux couleurs empruntées à l’art roman. Aux murs : dessins et sculptures rappellent les exvotos : parties du corps, symboles et attributs, barques et bateaux… De mystérieuses installations appellent le regard à se dégager d’une matérialité pesante. Toutes ces œuvres ravivent le merveilleux de l’histoire de Saint Julien l’Hospitalier et de son lieu.

Chapelle Saint Julien Rue de l’esplanade, 76140 Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly Flaubert Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00