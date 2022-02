Exposition « Les Rails De La Modernité, 1851-1870 » Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

Exposition « Les Rails De La Modernité, 1851-1870 » Gannat, 20 avril 2022, Gannat. Exposition « Les Rails De La Modernité, 1851-1870 » Gannat

2022-04-20 – 2022-10-27

Gannat Allier Gannat EUR 4.5 4.5 Dans le cadre des 150 ans de la construction des viaducs de la Sioule et de la Bouble, l’exposition montre comment le 2nd empire, notamment à travers la construction de la ligne de voies ferrées entre Gannat et Commentry, a modelé notre territoire. musee@ville-gannat.fr +33 4 70 90 23 78 http://www.tourisme-bassin-gannat.com/ Gannat

dernière mise à jour : 2019-03-01 par Office de tourisme Val de Sioule

Détails Catégories d’évènement: Allier, Gannat Autres Lieu Gannat Adresse Ville Gannat lieuville Gannat Departement Allier

Gannat Gannat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gannat/

Exposition « Les Rails De La Modernité, 1851-1870 » Gannat 2022-04-20 was last modified: by Exposition « Les Rails De La Modernité, 1851-1870 » Gannat Gannat 20 avril 2022 Allier Gannat

Gannat Allier