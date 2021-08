Fourcès Salle de Carbonnier FOURCES, Gers Exposition « Les quatre saisons » Salle de Carbonnier Fourcès Catégories d’évènement: FOURCES

Gers

Exposition « Les quatre saisons » Salle de Carbonnier, 17 septembre 2021, Fourcès. Exposition « Les quatre saisons »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Salle de Carbonnier Gratuit. Entrée libre.

Exposition de quatre artistes : Graham Bannister, Jasmine Bannister, Grégory Pelizzari et Spencer Pelizzari Salle de Carbonnier Place des Cornières, 47330 Castillonnès Fourcès Lot et Garonne Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:30:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: FOURCES, Gers Autres Lieu Salle de Carbonnier Adresse Place des Cornières, 47330 Castillonnès Ville Fourcès lieuville Salle de Carbonnier Fourcès