Exposition Les pupilles gustatives, de l’image à l’assiette Médiathèque la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre, mercredi 12 juin 2024.

Fichtre Diantre est une boutique d’images et une agence d’artistes, à Angoulême. Découvrez leur exposition qui va vous mettre l’eau à la bouche ! 12 mois, 12 recettes et 12 artistes ! Une exposition colorée et ludique à déguster sans modération.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12

fin : 2024-07-12

Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen

Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

