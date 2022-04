Exposition ” Les p’tits créateurs s’exposent ” par le service Enfance jeunesse Coulonges-sur-l’Autize, 14 mai 2022, Coulonges-sur-l'Autize.

Exposition ” Les p’tits créateurs s’exposent ” par le service Enfance jeunesse Coulonges-sur-l’Autize

2022-05-14 – 2022-06-25

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize

La Communauté de Communes Val de Gâtine, en partenariat avec la Municipalité de Coulonges-sur-l’Autize, vous présente l’exposition ” les p’tits créateurs s’exposent “.

Dans le cadre des animations proposées par le service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes, les “p’tits créateurs” du Val de Gâtine ont exploré le monde de l’art depuis septembre 2021.

Ils vous proposent de venir découvrir leurs œuvres pleines d’imagination, de fantaisie et de sensibilité. Une vision joyeuse et espiègle de leur monde qui nous reconnecte avec notre enfance.

N’hésitez pas à venir vous plonger dans ce bain de jouvence et retrouver votre âme d’enfant le temps de cette escapade !

Ouverture : mardi et samedi de 9h à 12h30, mercredi de 13h à 18h et jeudi de 15h30 à 19h, au Hall’ Expo de Coulonges-sur-l’Autize.

Entrée gratuite

+33 5 49 06 14 47

Exposition

Coulonges-sur-l’Autize

dernière mise à jour : 2022-04-26 par