Milizac-Guipronvel Finistère Milizac-Guipronvel Plus de 70 panneaux seront exposés à la médiathèque aux heures d’ouverture.

Ces panneaux décrivent les conditions de vie de nos prisonniers, la situation des différents camps (stalags), les fiches personnalisées des milizacois et guipronvelois.

Un café-débat, animé par Jo Jestin, sera proposé le samedi 7 mai à partir de 14 h. Un diaporama sera projeté. mediatheque@milizac-guipronvel.bzh +33 2 98 07 23 14 http://www.milizac-guipronvel.bzh/ Plus de 70 panneaux seront exposés à la médiathèque aux heures d’ouverture.

