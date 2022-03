Exposition “Les Printanières” Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Exposition “Les Printanières” Arles, 1 avril 2022, Arles. Exposition “Les Printanières” Le citron à paillettes 9, rue Réattu Arles

2022-04-01 – 2022-06-30 Le citron à paillettes 9, rue Réattu

Arles Bouches-du-Rhône Les portraits “version Frida Kalho” sont réalisés par le collectif Starmonkeyz. Les collages originaux sont créés par Pierrette Prophète. Collages à partir d’une photo p.prophete@orange.fr +33 6 76 04 27 69 Les portraits “version Frida Kalho” sont réalisés par le collectif Starmonkeyz. Les collages originaux sont créés par Pierrette Prophète. Le citron à paillettes 9, rue Réattu Arles

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Le citron à paillettes 9, rue Réattu Ville Arles lieuville Le citron à paillettes 9, rue Réattu Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Exposition “Les Printanières” Arles 2022-04-01 was last modified: by Exposition “Les Printanières” Arles Arles 1 avril 2022 Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône