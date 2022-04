EXPOSITION : LES PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE AVANT 1940 Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Charmes Vosges Charmes En collaboration avec le cercle généalogique du Pays de Charmes, 18 panneaux seront exposés présentant les différents présidents de la République qui ont exercé avant 1940.

Exposition gratuite, ouverte du jeudi 7 avril au dimanche 10 avril et du jeudi 21 avril au dimanche 24 avril, de 14h30 à 18h. compac@88130@gmail.com Charmes

