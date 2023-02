EXPOSITION – LES PORTES DU POSSIBLE. ART & SCIENCE-FICTION CENTRE POMPIDOU-METZ Metz Catégories d’Évènement: Metz

2022-06-11 – 2023-03-31
1 Parvis des Droits de l'Homme CENTRE POMPIDOU-METZ
Metz Moselle

2022-06-11 10:00:00 – 2023-03-31 18:00:00

Moselle Les Portes du possible. Art & science-fiction propose aux visiteurs une immersion dans la SF sur 2300 m². Elle cherche avec les artistes plasticiens, les écrivains, mais aussi les architectes et les cinéastes, à mettre en lumière des liens entre les univers imaginés et notre réalité. En s’appuyant sur les revendications actuelles en faveur d’utopies pour le XXIe siècle, elle vise à susciter des débats, de l’inspiration et une forme d’espoir. https://www.centrepompidou-metz.fr/ CPM

