Exposition « Les pointes vers l’azur » par Sedanur Oner médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Exposition « Les pointes vers l’azur » par Sedanur Oner médiathèque Hélène Berr, 2 mai 2023, Paris. Du mardi 02 mai 2023 au vendredi 26 mai 2023 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mercredi

de 10h00 à 19h00

mardi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Laissez-vous voyager au travers de ses œuvres représentant des monuments religieux du monde. L’artiste vous emmène en Turquie, là où elle est née, en France là où elle vit, et en Russie, une destination dont elle a rêvé à une époque… Étudiante en architecture, Sedanur Oner se voit interdire, à l’heure de la Covid, l’accès à son échange universitaire en Russie. Prise au piège, à la maison, elle commence à dessiner des lieux de cultes qu’elle intègre dans une silhouette urbaine. Ainsi, elle remarque que ces monuments emblématiques deviennent des points de repère dans leur ville respective. Leurs formes, leurs hauteurs s’élançant vers le ciel représentent à la fois une élévation vers les cieux et une façon de démontrer les prouesses techniques de l’architecture. Au travers de ces œuvres, l’artiste mêle ses deux passions : l’architecture et le dessin. Ce dernier devient alors un outil pour mener une réflexion sur l’architecture. Sedanur Oner est une jeune architecte née en 1997 à Şalpazari, un petit village de montagne de Turquie. Elle arrive en France à l’âge de 8 ans. Elle quitte alors la campagne et s’installe avec ses parents en ville.

Elle commence alors à développer une passion pour le dessin architectural. Fascinée par cette urbanité, elle décide de poursuivre ses études en architecture et obtient son diplôme en 2022. Fraîchement diplômée, elle consacre son temps libre à dessiner des lieux de cultes à travers le monde. médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : 01 43 45 87 12 https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/ https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/

Sedanur Oner dessin de Sedanur Oner représentant une ville imaginaire avec des édifices religieux

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus Ville Paris Departement Paris Lieu Ville médiathèque Hélène Berr Paris

médiathèque Hélène Berr Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition « Les pointes vers l’azur » par Sedanur Oner médiathèque Hélène Berr 2023-05-02 was last modified: by Exposition « Les pointes vers l’azur » par Sedanur Oner médiathèque Hélène Berr médiathèque Hélène Berr 2 mai 2023 Médiathèque Hélène Berr Paris Paris

Paris Paris