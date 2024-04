Exposition « Les poèmes bleus » de Tristan Alexandre Arcachon, jeudi 28 mars 2024.

Exposition « Les poèmes bleus » de Tristan Alexandre Arcachon Gironde

Sensible depuis sa plus tendre enfance aux enjeux environnementaux, Tristan Alexandre cherche à construire un monde meilleur et trouver un nouvel équilibre. Il rêve d’un univers utopique et poétique.

Né en 2000, Tristan Alexandre vit à Clermont-Ferrand. Il est diplômé en 2023 des Arts et Métiers.

Mais Tristan se rend vite compte que le problème climatique est plus un problème culturel que technologique. Il développe ses sens artistiques en allant au cours du soir de différentes écoles d’art, notamment les Beaux-Arts de Paris, en parallèle de ses études.

A 22 ans, il est lauréat du prix jeune talent de l’art contemporain NAE 2023 et gagne le Prix Mayoux, qui récompense un étudiant pour ses compétences d’écriture.

Vernissage le jeudi 28 mars à 18h avec dégustation du Gin Terpène.

Exposition accessible aux horaires d’ouverture du Salon. .

2 Boulevard de la Plage

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

