Chambon-sur-VoueizeChambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize, Creuse Exposition “Les plaques funéraires des soldats Creusois de la Première Guerre mondiale ” Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-VoueizeChambon-sur-Voueize Catégories d’évènement: Chambon-sur-Voueize

Creuse

Exposition “Les plaques funéraires des soldats Creusois de la Première Guerre mondiale ” Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize, 5 novembre 2021, Chambon-sur-VoueizeChambon-sur-Voueize. Exposition “Les plaques funéraires des soldats Creusois de la Première Guerre mondiale ” 2021-11-05 14:00:00 – 2021-12-01 19:00:00

Chambon-sur-Voueize Creuse Avenue Clémenceau Chambon-sur-Voueize Creuse Chambon-sur-Voueize Horaires de la Médiathèque – Gratuit – pass sanitaire Cette exposition, associée au livret “Chemin Faisant- Les plaques funéraires des soldats Creusois de la Première Guerre mondiale présente les conclusions d’un travail d’inventaire réalisé dans l’ensemble des cimetières creusois au cours des années 2016, 2017 et 2018 par les archives départementales de la Creuse. Horaires de la Médiathèque – Gratuit – pass sanitaire dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT d’Evaux les Bains

Détails Catégories d’évènement: Chambon-sur-Voueize, Creuse Autres Lieu Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize Adresse Avenue Clémenceau Ville Chambon-sur-VoueizeChambon-sur-Voueize lieuville 46.19361#2.42833