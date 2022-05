Exposition “Les plantes et leurs usages” Moëlan-sur-Mer, 3 mai 2022, Moëlan-sur-Mer.

Exposition “Les plantes et leurs usages” Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque l’Ellipse Moëlan-sur-Mer

2022-05-03 16:00:00 – 2022-05-28 18:00:00 Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque l’Ellipse

Moëlan-sur-Mer Finistère

Depuis les temps les plus anciens, les êtres humains ont utilisé les ressources végétales pour se nourrir et se soigner, pour se chauffer et s’abriter. Ils ont aussi fabriqué des vêtements, créé des drogues, teintures et parfums, appris à reconnaître les plantes toxiques. Plus de 20 000 espèces de végétaux sont aujourd’hui connus pour leurs usages médicinaux, condimentaires, cosmétiques ou tinctoriaux.

Cette exposition invite à découvrir les multiples usages des plantes. Les végétaux utilisés pour l’alimentation sont mis en évidence par différents panneaux : de la cueillette à l’agriculture, patates et autres féculents, légumes et santé, plantes aromatiques et condimentaires, stimulants et épices. Les autres panneaux abordent particulièrement : les plantes à huiles, à jus et à latex, les plantes textiles et tinctoriales, les plantes médicinales, les plantes ornementales.

mediatheque@moelan-sur-mer.fr +33 2 98 39 75 39 http://matilin.bzh/

