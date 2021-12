Exposition – les Pionniers du Nouveau Monde Les Fourgs, 18 décembre 2021, Les Fourgs.

Exposition – les Pionniers du Nouveau Monde Les Fourgs

2021-12-18 – 2021-12-18

Les Fourgs Doubs

EUR 0 0 Michel Germain un passionné du Nouveau Monde vous fera découvrir sa collection personnelle amassée au fil des ans et de ses voyages en Amérique et au Canada. Histoire des pionniers du Nouveau Monde de 1534 à nos jours : vie, coutumes, croyances et installation des migrants …

+33 6 76 08 71 62

Les Fourgs

