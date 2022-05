Exposition “Les Pierres s’en Souviennent” Berck Berck Catégorie d’évènement: Berck

Exposition "Les Pierres s'en Souviennent" Berck, 7 mai 2022, Berck.

Salle Le Kursaal

2022-05-07 – 2022-05-15

Avenue du Général du Gaulle

Salle Le Kursaal Berck Pas-de-Calais Berck Tous les jours de 14h30 à 17h30 à la salle le Kursaal, entrée libre Plus de 20 exposants vous feront découvrir leurs réalisations : Aquarelles, peintures, photos, sculptures, poésies, linogravures…et même une chanson écrite spécialement pour le thème.

Cette année, ils accueilleront le Musée de Verneuil en Halate, seul musée à avoir collecté à travers la France des symboles écrits laissés ici et là par nos ancêtres, ainsi que quelques peintures anciennes de Roger Adrien, peintre bien connu des Berckois, puisqu’il donnait des cours au sein de la Société Berckoise d’Encouragements aux Arts. +33 6 82 98 63 04 Tous les jours de 14h30 à 17h30 à la salle le Kursaal, entrée libre Plus de 20 exposants vous feront découvrir leurs réalisations : Aquarelles, peintures, photos, sculptures, poésies, linogravures…et même une chanson écrite spécialement pour le thème.

Salle Le Kursaal Berck

