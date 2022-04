Exposition ‘Les pieds dans l’eau ?’ Munster, 31 mai 2022, Munster.

Exposition ‘Les pieds dans l’eau ?’ Munster

2022-05-31 – 2022-06-30

Munster Haut-Rhin

Réalisée en 2020 dans le cadre de la commémoration des 30 ans de la crue de 1990, cette exposition vous propose non seulement de comprendre les notions clés et enjeux majeurs liés aux crues dans le Haut-Rhin, mais aussi d’entretenir la mémoire patrimoniale des inondations sur notre territoire.

Images d’archives, schémas, vidéos et maquettes vous permettront de vous « plonger » dans le domaine de la gestion et l’étude des crues et de leurs impacts.

Exposition réalisée par le Syndicat des Rivières de haute-Alsace, la CeA et l’Ariena.

Tout public

Entrée libre

+33 3 89 77 24 43

