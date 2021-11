Exposition : les pieds dans l’eau Eguisheim, 12 novembre 2021, Eguisheim.

Exposition : les pieds dans l’eau Eguisheim

2021-11-12 – 2021-12-02

Eguisheim 68420

EUR 4 victimes, 111 communes déclarées sinistrées par arrêté de catastrophe naturelle et plus de 108 MF de dommages, c’est le triste bilan des inondations de février 1990 dans le Haut-Rhin. 30 ans après la catastrophe, la population peine à se souvenir et parmi les plus jeunes, tous ou presque l’ignorent.

Cette exposition a été conçue et réalisée en 2020 à l’initiative de Rivières de Haute-Alsace (RHA), dans le cadre de la commémoration des 30 ans des crues de février 1990, derniers événements climatiques majeurs survenus dans le Haut-Rhin. Elle est le fruit d’un partenariat entre les Rivières de Haute-Alsace, le Conseil départemental et l’Ariena.

Dynamique et interactive, cette exposition propose :

– Un cheminement pédagogique construit autour de panneaux thématiques combinant activités ludiques et vidéos éducatives afin d’accompagner les visiteurs vers une meilleure compréhension des notions clés et enjeux majeurs liés aux crues dans le Haut-Rhin.

– Un parcours consacré à l’histoire et à la mémoire avec un focus réalisé à partir de photos d’archives inédites, témoignant de l’ampleur des inondations dévastatrices de février 1990.

Connaître le risque pour l’anticiper, s’en prémunir et mieux le gérer. 30 ans après la catastrophe, la population peine à se souvenir et parmi les plus jeunes, tous ou presque l’ignorent.

Cette exposition représente l’occasion de sensibiliser le grand public sur la thématique des crues (effets sur les milieux naturels/urbanisés), de valoriser les travaux réalisés en rivières depuis plus de 30 ans par le Conseil départemental et de faire connaître les missions de Rivières de Haute-Alsace, son successeur dans ce domaine.

Eguisheim

