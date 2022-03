Exposition : Les petits bonheurs de Justine Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Exposition : Les petits bonheurs de Justine Orthez, 1 juin 2022, Orthez. Exposition : Les petits bonheurs de Justine Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez

2022-06-01 – 2022-06-15 Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Atelier d’écriture du collège Daniel Argote.

Cette année l’artiste sculptrice Bérit a inspiré les jeunes artistes de l’atelier.

Justine, une de ses figurines, nous ouvre son univers. Avec elle vous découvrirez son école et ses camarades, le petit journal des bêtises, le carnet intime de deux soeurs, l’inspiration poétique née dans le jardin de Florine… Atelier d’écriture du collège Daniel Argote.

