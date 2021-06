Exposition / « Les persiennes » Cité internationale des arts, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris.

Exposition / « Les persiennes »

du samedi 19 juin au dimanche 4 juillet à Cité internationale des arts

**EXPOSITION / « LES PERSIENNES »** **CAMILLE BENARAB-LOPEZ ET ANNA TERNON** « Elle vivait les stores baissés, fenêtres et portes closes depuis l’arrivée des grandes vagues de chaleur. Malgré toutes ses précautions pour se prémunir du dehors, les vents de sable teintaient les carreaux et s’infiltraient par la vieille fenêtre de la pièce principale. (…) » – Extrait du texte d’exposition écrit par Anna Ternon Camille Benarab-Lopez et Anna Ternon font dialoguer leurs recherches explorant nos rapports entre les espaces extérieurs et intérieurs ainsi que nos modes de représentation du réel, comme autant de tentatives de doubler de qui nous entoure pour mieux l’appréhender. Dans ce cadre, elles développent une série d’œuvres partant d’un récit fictionnel, écrit comme point de départ de leur projet. La question du point de vue, du seuil entre espace clos et environnement extérieur et de l’infiltration du dehors dans les lieux confinés traverse leur exposition. _Les persiennes_ concentre leurs réflexions et leurs gestes partagés autour des filtres qui modifient nos perceptions de l’espace : fractionnement des lieux intérieurs, aménagement de l’intime, mobilité des cloisons, écran de protection et de projection. Camille Benarab-Lopez (France) était en résidence par le biais du programme de l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, France (2016). Anna Ternon (France) est lauréate des commissions Arts Visuels de la Cité internationale des arts. **Du 16 juin au 4 juillet 2021** **Les 19, 26 et 27 juin 2021 (11h-19h)** **Les 2 et 3 juillet 2021 (14h-20h)** **Le 4 juillet 2021 (14h-18h)** **& sur rendez-vous** **Villa Radet de la Cité internationale des arts**

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Exposition / « Les persiennes »

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T11:00:00 2021-06-19T19:00:00;2021-06-26T11:00:00 2021-06-26T19:00:00;2021-06-27T11:00:00 2021-06-27T19:00:00;2021-07-02T14:00:00 2021-07-02T20:00:00;2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-04T14:00:00 2021-07-04T18:00:00