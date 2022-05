Exposition : Les Peintures de Patrick Quédoc Esparros Esparros Catégories d’évènement: 65130

Esparros 65130 Exposition de peintures de Patrick Quédoc Cette salle d’exposition, ouverte à tous, a pour vocation de mettre en lumière les talents des habitants de notre région. Patrick Quédoc y exposera ses productions (encres, peintures). Cet artiste travaille depuis de nombreuses années sur le hasard et l’aléatoire. Ses tableaux sont empreints de poésie, d’imagination et de légèreté. Ouverture :

Les samedis de 10h à 12h

Les dimanches de 10h à 18h Toute personne ayant un projet d’exposition peut nous contacter sur notre adresse mail :

bibliotheque.esparros@orange.fr Réservations au 06 86 75 22 10 +33 6 86 75 22 10 ESPARROS Bibliothèque d’Esparros Esparros

