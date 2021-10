Exposition les Peintur’Elles Château de St Jean Le Blanc, 23 octobre 2021, Saint-Jean-le-Blanc.

du samedi 23 octobre au dimanche 31 octobre à Château de St Jean Le Blanc

Le retour des Peintur’Elles au Château de St Jean le Blanc ! Une exposition riche et variée, représentative des diverses sensibilités des 10 Artistes en présence, mêlant Aquarelle, Huile, Acrylique, Encre, Pastel, abstrait et figuratif. Cette année, notre invité d’Honneur sera le talentueux sculpteur Marc HABARNEAU. Sculpteur Orléanais, il travaille la terre et le bronze depuis de nombreuses années. Il participe à de très nombreux salons et expositions en France et ses oeuvres , très souvent inspirées de la nature, ne vous laisseront pas indifférents. Nous vous accueillerons avec plaisir dans ce lieu magnifique du 23 au 31 Octobre 2021, tous les jours de 14h à 18h30. A partager sans modération. Infos pratiques Entrée gratuite au Château de St Jean le Blanc (45650), 142, rue Demay de 14H a 18h30. Lien Google Maps : [https://goo.gl/maps/WDqfCroAnsFxat1n7](https://goo.gl/maps/WDqfCroAnsFxat1n7) Masque et Pass’ sanitaire obligatoires. Pour nous joindre : [lespeinturelles@gmail.com](mailto:lespeinturelles@gmail.com) [https://www.facebook.com/events/294177625526904](https://www.facebook.com/events/294177625526904)

Entrée libre

Exposition de tableaux; Aquarelles, huile, encre, acrylique, pastel , abstrait et figuratif

Château de St Jean Le Blanc rue Demay Saint-Jean-le-Blanc Loiret



2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T14:30:00;2021-10-23T18:00:00 2021-10-23T18:30:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T14:30:00;2021-10-24T18:00:00 2021-10-24T18:30:00;2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T14:30:00;2021-10-25T18:00:00 2021-10-25T18:30:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T14:30:00;2021-10-26T18:00:00 2021-10-26T18:30:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T14:30:00;2021-10-27T18:00:00 2021-10-27T18:30:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T14:30:00;2021-10-28T18:00:00 2021-10-28T18:30:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T14:30:00;2021-10-29T18:00:00 2021-10-29T18:30:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T14:30:00;2021-10-30T18:00:00 2021-10-30T18:30:00;2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T18:30:00