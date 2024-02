Exposition Les peintres du Croisic Ancienne Criée Le croisic, vendredi 21 juin 2024.

Exposition Les peintres du Croisic L’association Les peintres du Croisic présente leurs expositions de peintures et sculptures. 21 juin 8 septembre Ancienne Criée Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T10:30:00+02:00 – 2024-06-21T19:00:00+02:00

Fin : 2024-09-08T10:30:00+02:00 – 2024-09-08T19:00:00+02:00

Ancienne Criée Place Boston 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 78 62 18 »}, {« type »: « email », « value »: « lespeintresducroisic@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://lespeintresducrois.wixsite.com/peinture-sculpture »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-les-peintres-du-croisic-le-croisic.html »}]

