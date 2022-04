Exposition “LES PEINTRES DU CADRAN” à la Grange aux dîmes de Cambremer du 2 au 8 août

L’atelier d’aquarelle du rayon Cambremérien composé cette année de Colette FRANCOISE, Dominique GENOT, Laurence LECROSNIER, Pierre MOREl, Claudine RENIER, Boynton RAWLINGS et Thierry SEVESTRE exposent le travail de la saison 2021/2022 avec Jean-Claude DUFRESNE invité d’honneur. Exposition ” LES PEINTRES DU CADRAN” du 2 au 8 Août

