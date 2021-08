Batz sur mer Salle des fêtes Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Exposition – Les peintres du bourg de Batz Salle des fêtes Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

L’exposition de l’Atelier des Peintres du Bourg de Batz se tiendra du 14 au 29 août 2021 dans la salle des Fêtes. L’interruption de l’atelier depuis octobre 2020 n’a pas freiné la ferveur de certains. Le confinement a été contourné en créant des ateliers en plein air depuis le mois de mai. Les artistes sont allés sur plusieurs sites de Batz-sur-Mer : Kervalet, plage Saint-Michel, baie du Scall, route de Quiobert. Les travaux réalisés lors de ces sorties apportent une spontanéité aux réalisations, croquis, huile ou aquarelle. Venez les découvrir.

