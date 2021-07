Montjoux Montjoux Drôme, Montjoux Exposition : Les peintres confinés dévoilent leurs créations … Montjoux Montjoux Catégories d’évènement: Drôme

Exposition : Les peintres confinés dévoilent leurs créations … Montjoux, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Montjoux. Exposition : Les peintres confinés dévoilent leurs créations … 2021-07-10 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-20 19:00:00 19:00:00 Rue du Temple, Village de La Paillette Dans le Temple

Montjoux Drôme Montjoux « Les peintres confinés dévoilent leurs créations » . Production de peintres amateurs locaux. Vernissage le 10 juillet à 18h. joullieannie@gmail.com +33 6 84 11 22 08 dernière mise à jour : 2021-07-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

