Exposition : “Les Paul, le son du rock a 70 ans” Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Exposition : “Les Paul, le son du rock a 70 ans” Montluçon, 9 juillet 2022, Montluçon. Exposition : “Les Paul, le son du rock a 70 ans” MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon

2022-07-09 – 2022-12-31 MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame

Montluçon Allier Montluçon EUR 3 3 En 2022, la guitare Les Paul fête ses 70 ans et le MuPop lui rend hommage dans son exposition temporaire. Vibrez au son rock des meilleurs solos guitare ! +33 4 70 02 19 62 http://www.mupop.fr/ MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Ville Montluçon lieuville MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Exposition : “Les Paul, le son du rock a 70 ans” Montluçon 2022-07-09 was last modified: by Exposition : “Les Paul, le son du rock a 70 ans” Montluçon Montluçon 9 juillet 2022 Allier Montluçon

Montluçon Allier