Exposition : Les patrimoines architecturaux européens mis en mots – Le discours de la patrimonialisation. Arcachon, 18 septembre 2021, Arcachon.

Exposition : Les patrimoines architecturaux européens mis en mots – Le discours de la patrimonialisation. 2021-09-18 – 2021-09-18 MA.AT – Médiathèque 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde

“D’après le Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés de Jacques Lévy et Michel Lussault, le patrimoine c’est : « Ce qui est censé mériter d’être transmis du passé, pour trouver une valeur dans le présent » (…) « Le patrimoine est un ensemble d’attributs, de représentations, de pratiques fixé sur un objet non contemporain (chose, œuvre, idée, témoignage, bâtiment, site, paysage, pratique) dont est décrétée collectivement l’importance présente. » Puis la définition de la patrimonialisation : « processus s’appliquant aussi bien à un objet qu’à une réalité idéale ». https://cafe-geo.net

Vernissage et conférence le 18 septembre à 16h00 sur inscription.

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 18h00.

+33 5 57 52 98 88

