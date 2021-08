Pontarlier Pontarlier Doubs, Pontarlier Exposition – Les pas de l’exil Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Exposition – Les pas de l’exil Pontarlier, 7 septembre 2021, Pontarlier. Exposition – Les pas de l’exil 2021-09-07 – 2021-09-07 Rue Vannolles L’Esperluète

Pontarlier Doubs Pontarlier EUR 0 Du mardi au samedi de 10h à 18h.

Organisée par le café littéraire l’Esperluète.

Exposition de peinture de Laurent Guenat sur le thème “Les pas de l’exil – Bourbakis et réfugiés”.

