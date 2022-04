Exposition- Les Pas Clohars-Carnoët, 2 juillet 2022, Clohars-Carnoët.

Exposition- Les Pas Chapelle Saint-Jacques Auberge de Marie Henry, Front de mer Clohars-Carnoët

2022-07-02 – 2022-09-02 Chapelle Saint-Jacques Auberge de Marie Henry, Front de mer

Clohars-Carnoët Finistère

Un des « Paper people » quitte sa feuille de papier pour construire en volume et à échelle humaine un voyage sur les pas d’illustres artistes ayant séjourné à Clohars-Carnoët.

On découvre ainsi ce personnage dans des endroits iconiques de la ville et de son histoire :

Attablé à l’auberge de Marie Henry (aujourd’hui Maison-Musée Gauguin), dans les traces d’un certain Paul Gauguin et des peintres post-impressionnistes qui y ont séjourné

Allongé sur le front de mer au Pouldu, dont les paysages et la lumière sont rentrés dans l’histoire pour avoir inspiré de très nombreux artistes

Pinceau à la main, dans la chapelle Saint-Jacques, transformée en atelier d’artiste

Cette fiction artistique qui traverse la ville se poursuit à la galerie municipale La Longère, par une exposition retraçant l’histoire des Paper people et comment Jean Jullien les a construit et intégré à sa pratique artistique.

Exposition réalisée en partenariat avec le Fond Régional d’Art Contemporain (FRAC) Bretagne.

+33 2 98 71 53 90

