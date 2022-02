Exposition « Les Pareidolies de Penfoulic » Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec Côtes d’Armor Venez admirer l’exposition de photographies « Les Pareidolies de Penfoulic » du 15 au 20 février 2022, de 12h à 18h, à la Maison des Traouïéro de Perros-Guirec.

L’association Inner Wheel Club Guingamp Lannion Trégor expose des photographies réalisées par des jeunes en situation de handicap. Un cataloque sera vendu sur place et les profits seront reversés à l’association Autisme Trégor Goëlo. associations@perros-guirec.com +33 2 96 49 02 45 Venez admirer l’exposition de photographies « Les Pareidolies de Penfoulic » du 15 au 20 février 2022, de 12h à 18h, à la Maison des Traouïéro de Perros-Guirec.

