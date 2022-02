Exposition – Les papillons du monde : concept haut-garonnais Médiathèque municipale Le Fauga Le Fauga Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cette exposition photographique réalisée par l’ association Pyrénées Entomologie,se propose de vous faire découvrir ou redécouvrir les papillons qui évoluent dans le ciel haut-garonnais.Mais au-delà de l’attrait esthétique, c’est également une incitation à comprendre et préserver une nature toujours aussi fragile. Tout public

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Découvrez un peuple discret et méconnu : les papillons de Haute-Garonne Médiathèque municipale Le Fauga 1 place de la Halle Le Fauga 31181 Le Fauga Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T13:00:00 2022-04-08T17:00:00;2022-04-09T09:30:00 2022-04-09T13:00:00;2022-04-12T13:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T12:30:00;2022-04-13T13:30:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T12:00:00;2022-04-14T15:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T13:00:00 2022-04-15T17:00:00;2022-04-16T09:30:00 2022-04-16T13:00:00;2022-04-19T13:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T12:30:00;2022-04-20T13:30:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T12:00:00;2022-04-21T15:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T13:00:00 2022-04-22T17:00:00;2022-04-23T09:30:00 2022-04-23T13:00:00;2022-04-26T13:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T12:30:00;2022-04-27T13:30:00 2022-04-27T17:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T12:00:00;2022-04-28T15:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T13:00:00 2022-04-29T17:00:00;2022-04-30T09:30:00 2022-04-30T13:00:00;2022-05-03T13:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T12:30:00;2022-05-04T13:30:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T12:00:00;2022-05-05T15:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T13:00:00 2022-05-06T17:00:00;2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T13:00:00;2022-05-10T13:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T12:30:00;2022-05-11T13:30:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T12:00:00;2022-05-12T15:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T13:00:00 2022-05-13T17:00:00;2022-05-14T09:30:00 2022-05-14T13:00:00;2022-05-17T13:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T12:30:00;2022-05-18T13:30:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T12:00:00;2022-05-19T15:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T13:00:00 2022-05-20T17:00:00;2022-05-21T09:30:00 2022-05-21T13:00:00;2022-05-24T13:00:00 2022-05-24T18:00:00

