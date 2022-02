Exposition : Les ouvrages de la Laie des pots Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

2022-11-06 10:00:00 – 2022-11-06 18:00:00

Pendant près de 700 ans, Villers-Cotterêts a été alimentée en eau grâce à un système d'adduction qui recueillait les eaux de pluies en forêt de Retz. L'association de Sauvegarde de la Laie des pots vous invite à découvrir les ouvrages de ce système. De 10h à 18h salle Georges Bourdon, place Aristide Briand à Villers-Cotterêts – Entrée gratuite

