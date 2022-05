Exposition Les oublié(es) nous parlent à l’Eglise Saint Florentin, 10 septembre 2022, .

Exposition Les oublié(es) nous parlent à l’Eglise Saint Florentin

2022-09-10 15:00:00 – 2022-10-09 19:00:00

Exposition Les Oublié(es) nous parlent de Jean-Michel Roux.

A travers une série de portraits aquarellés accompagnés de pamphlets, Jean-Michel Roux, artiste amboisien cherche à éveiller les consciences.

Il apporte un éclairage humaniste et sensible sur la pauvreté, pour amener à changer le regard sur ces hommes et femmes qui vivent dans la rue, des personnes aux visages souvent marqués, aux regards intenses et aux histoires singulières. Des oubliés qui ont assurément des choses à nous dire…

dernière mise à jour : 2022-05-08 par